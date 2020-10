«Face à la situation sanitaire et hospitalière extrêmement préoccupante, le Gouvernement jurassien a adopté de nouvelles mesures indispensables pour stopper la vague des contaminations et protéger, autant que possible, le système sanitaire et hospitalier jurassien déjà très fortement sollicité. Il a, en particulier, décrété l’état de nécessité sur le plan cantonal. Les mesures entreront en vigueur lundi 2 novembre et le resteront au moins jusqu’au 15 novembre prochain.» Tous les membres du Gouvernement jurassien étaient face à la presse vendredi matin pour annoncer de «nouvelles mesures indispensables pour tenter d’endiguer le nombre exponentiel des contaminations au coronavirus ».

Masque dans les écoles secondaires

Le Gouvernement a pris une série de mesures qui vont entrer en vigueur dès lundi pour une durée d’au moins deux semaines. Les manifestations et rassemblements publics et privés, à l’intérieur comme à l’extérieur, qui réunissent plus de cinq personnes, sont interdits, à l’exception des ménages de plus de cinq personnes. Les bars et restaurants seront aussi fermés dès lundi. Idem pour les infrastructures d’accès public tels que les musées et salles d’exposition, les salles de lecture, notamment des bibliothèques et des archives, les cinémas, les salles de concert, les théâtres, les casinos et salles de jeu, les établissements de loisirs, les centres de sports, piscines, patinoires, fitness et toutes autres installations destinées aux activités sportives à l’intérieur, les centres de bien-être (sauf s’ils appartiennent à un hôtel et ne sont accessibles qu’à la clientèle de celui-ci), les établissements de divertissement (déjà interdits par le droit fédéral) ainsi que pour les établissements à caractère érotique.