Coronavirus : Restaurants et bars valaisans rouvrent le 14 décembre

Le Conseil d’Etat a décidé d’assouplir ses mesures contre le Covid. Dès le 14 décembre, les restos pourront rouvrir jusqu’à 23h. Les réunions restent limitées à 10 personnes dans le privé, y compris les enfants.

Bars et restaurants valaisans pourront rouvrir dès le 14 décembre, mais avec pas plus de 4 clients par table.

A partir du 14 décembre, les établissements de restauration pourront rouvrir aux mêmes conditions qu’avant leur fermeture, à savoir fermeture entre 23h00 et 06h00, pas plus de quatre clients par table, consommation assise, masques obligatoires et distances. S’y ajoute la mise en oeuvre de l’application de traçage SocialPass. Les discothèques et autres salles ou spectacles de danse restent interdits.