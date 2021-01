Banderoles brandies, slogans scandés, concert de casseroles, sirènes de détresse… Les restaurateurs neuchâtelois ont manifesté samedi à partir de 14h15 au centre-ville de la capitale cantonale pour exprimer leur colère. «Je suis juriste mais je suis là pour exprimer ma solidarité aux restaurateurs. Je ne comprends pas pourquoi on ouvre les supermarchés et on ferme les petits commerces, qui respectent les normes sanitaires», a réagi Céline, 32 ans, qui est venu avec ses enfants et ses parents.