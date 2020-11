Pour Gilles Meystre, président de GastroVaud, c’est de la mesquinerie. Une centaine de restaurateurs, cafetiers et patrons de clubs se sont réunis, par groupes de cinq personnes, mardi peu avant midi. Ils avaient dressé 87 tables vides sur la place Saint-François, à Lausanne, pour attirer l’attention sur leur situation. Alors que leurs établissement sont fermés, à cause de la pandémie, la faillite guette bon nombre d’entre eux. Ils réclamaient une aide urgente de l’État. La police a relevé l’identité de certains participants à ce mouvement nommé «#QUIVAPAYERLADDITION» et dénoncé, à la préfecture, 26 d’entre eux pour rassemblement de plus de 5 personnes, explique «24 heures».