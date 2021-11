Débrayage à Lausanne aussi – Restaurateurs et consommateurs peu impactés par les grèves

Les consommateurs, eux, ont le choix d e faire appel à u ne autre société de livraison de repas à domicile ou au bureau . «Nos clients ont juste à changer de plateforme, nous confirme le Royal India à Lausanne. Nous sommes aussi sur Uber Eats et sur Just-Eat, donc on ne s’inquiète pas trop». Pas d’inquiétudes non plus au Bruxelles Café: «Nous ne serons que légèrement impactés, car on travaille surtout avec Uber Eats». Même son de cloche au Bibibowl, dont les clients privilégient aussi les services de l’entreprise américaine. Smood, créée à Genève, propose par contre une spécificité: faire les courses pour un client dans une Migros, partenaire, et livrer les produits le jour même.