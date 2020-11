Lausanne : Restaurateurs et patrons de bars lancent un cri d’alarme

Patrons de bar, de restaurants et de clubs vaudois réclament une aide immédiate aux autorités. Sinon ils prédisent des faillites dès novembre.

Réunis sous la bannière du mouvement #quivapayerladdition, plus de 200 restaurateurs et employés du secteur ont participé à l’action qui s’est déroulée à la mi-journée sous l’oeil de la police. Elle s’est déroulée par petits groupes, dans le respect des règles sanitaires.

«Nous demandons une prise de conscience face aux charges auxquelles nous devons faire face», a expliqué Antoine Piguet, patron du 13e siècle et du Meraki à Lausanne. «Loyer commercial, charges sociales, assurances, taxes, impôts, frais de maintenance et d’entretien, certains seront en faillite dès novembre», a-t-il averti.

«Le gros problème est immédiat: c’est novembre et décembre, le 13e salaire», a abondé Gilles Meystre, président de GastroVaud. «Les RHT ne sont annoncées que pour fin décembre. Et la bouche en coeur, le gouvernement nous dit: merci, soyez patients et donnez en plus 10% de RHT à vos employés.»