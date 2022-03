Lausanne – Restaurateurs indiens entièrement blanchis par la justice

Le Tribunal d’arrondissement de Lausanne n’a, ni plus ni moins, acquitté le couple de restaurateurs indiens accusé d’avoir exploité cinq de ses compatriotes durant 24 mois entre 2012 et 2018. Outre de traite d’êtres humains, les époux étaient accusés de menace, contrainte, d’usure par métier ou encore de faux dans les titres.

Tant le procureur Julien Aubry que l’avocate de l’un des chef-cuisiniers, Me Coralie Germond, disent «prendre acte du verdict en attendant de lire les considérants.» Ils décideront alors de porter ou non l’affaire devant le Tribunal cantonal vaudois. «Mon client est particulièrement désappointé que le Tribunal n’ait pas reconnu ses conditions de travail et la souffrance endurée», ajoute encore l’avocate lausannoise.