Genève : Restaurateurs soupçonnés d’avoir exploité des sans-papiers

Deux gérants d’établissement se trouvent en détention provisoire pour avoir employé de la main-d’oeuvre illégale.

Deux restaurateurs sont dans le collimateur de la justice , relate la «Tribune de Genève» samedi . L e premier, incarcéré depuis juillet, est un quadragénaire suisse, gérant de restaurant asiatique. Il est suspecté d’avoir fait venir des travailleurs illégaux, dont des Chinois. Il les aurait notamment employés sans les autorisations nécessaires , aurait détourné des charges sociales, et utilisé des cartes AVS d’autres ressortissants chinois pour dissimuler le forfait. En outre, le Parquet lui reproche d’avoir utilisé à mauvais escient un prêt Covid de 250’000 francs et d’avoir bénéficié d’un second prêt pour une autre société de restauration. S’il reconnaît avoir sous-payé certains employés et connu des retards de paiement des charges sociales, le prévenu conteste avoir exploité son personnel, ou l’avoir fait venir en Suisse. Concernant le prêt Covid, il explique l’avoir utilisé pour le roulement de l’ entreprise, poursuit le quotidien.