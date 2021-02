Nicolas Roy s’est battu comme un lion pour maintenir son commerce en vie. Ce cuisinier de 49 ans a racheté un resto à Yverdon-les-Bains et l’a inscrit au registre du commerce le 2 mars 2020. Peu après cette date, les établissements publics ont fermé. «Si j’avais enregistré deux jours avant, j’aurais eu au moins droit à un prêt à taux zéro», rumine ce spécialiste des tartares.

«J’ai perdu 160’000 fr.»

La crise sanitaire a tari les espoirs légitimés par un business-plan alléchant et l’abnégation de ce restaurateur actif jusqu’à 18 heures par jour. Las et déprimé, il vient de jeter l’éponge. «Réduire les charges tout en travaillant plus n’aura servi à rien. J’ai revendu le resto mais j’ai perdu 160’000 francs», lance-t-il, dégoûté. D’autres n’arrivent même pas à revendre. Faute d’acheteurs.