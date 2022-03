Lausanne : Restauration: les terrasses demeureront gratuites jusqu’à cet automne

Mise en place dans le contexte de la pandémie, la mesure est prolongée par les autorités lausannoises.

Face aux conséquences de la pandémie, Lausanne avait offert à ses établissements publics la possibilité de créer ou d’étendre gratuitement leur terrasse. Cette mesure avait comme objectif de contribuer à maintenir autant que possible la capacité d’accueil des bars et restaurants. Plus du tiers des établissements de la ville ont profité de cette opportunité.

De plus, la Ville renonce aux émoluments communaux de surveillance de base pour l’année 2022 pour l’ensemble des 651 établissements publics lausannois. Ces redevances communales sont de 100 francs pour les bars à café, buvettes et tea-rooms, de 350 francs pour les bars et restaurants et 1000 francs pour les discothèques et night-clubs.