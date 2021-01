Un pour tous, tous pour un! Sophie, Isabelle, Estelle et Barbara, toutes quatre patronnes de restaurant, pourraient faire leur la devise des «Trois Mousquetaires». Après avoir créé un mouvement revendicatif baptisé Afterworkless, le quatuor s’est lancé dans une autre action: apporter un bol d’air financier aux restaurateurs locaux. L’objectif est de réunir, d’ici au 8 mars, entre 500’000 et 1 million de francs via un financement participatif sur le site heroslocaux.ch et la page Aide et soutien aux restaurateurs d’Yverdon-les-Bains.