Miracle en Colombie: resté auprès des enfants, Wilson est introuvable

Mais, jeudi, le berger allemand de 6 ans s’est perdu à son tour. L’armée pense que la complexité du terrain, l’humidité et les conditions météorologiques défavorables ont joué des tours à Wilson, qui a été désorienté. La présence d’autres animaux a pu également jouer un rôle. «Dans la jungle, il y a des caïmans, des jaguars, des panthères ou encore des anacondas. N’importe lequel de ces animaux peut intimider notre chien, l’effrayer, et il change de comportement», explique le colonel Gustavo Narváez Orozco.

Des membres de l’équipe de secours ont aperçu Wilson pour la dernière fois le 6 juin. Certains ont tenté de l’approcher, mais le berger allemand s’est enfui et l’idée d’essayer de l’endormir avec une flèche a été abandonnée. Il semble en tout cas que l’animal soit parvenu à retrouver les enfants. En effet, les sauveteurs ont fait savoir, jeudi, qu’ils avaient «trouvé des empreintes de pas qui pourraient appartenir aux enfants à proximité d’empreintes pouvant être celles du chien.»

Cette hypothèse semble se préciser: lundi, l’armée a diffusé un dessin attribué aux enfants sur lequel figure Wilson. «Le chien était avec eux, il partait et revenait (…) puis il a disparu», explique Narciso Mucutuy, le grand-père des enfants, dans une vidéo diffusée par le Ministère de la défense. «D’après ce que les enfants nous ont dit, nous confirmons que Wilson était avec eux, assez amaigri, sans grand-chose à manger là au milieu de la jungle. Mais nous gardons notre foi intacte et nous le recherchons», a indiqué à la télévision colombienne le commandant des opérations spéciales de l’armée, le général Pedro Sánchez.

Le sort de Wilson préoccupe le pays tout entier: l’armée multiplie les publications sur les réseaux sociaux, où les internautes reprennent en masse les mots «Falta Wilson» (Wilson a disparu) et publient des mèmes à tour de bras. Les secouristes songent à ajouter une chienne en chaleur aux équipes de recherche, pour tenter d’attirer le berger allemand. Les militaires pensent que Wilson est difficile à trouver parce qu’il a été dressé comme chien d’attaque et non comme chien de sauvetage.