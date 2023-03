Valais: «Reste dans le véhicule ou je tire!», une vidéo virale… mais déjà ancienne

Recherché pour infractions en lien avec des armes

Toutefois, la vidéo et le débat qu’elle suscite ne sont pas nouveaux. Cette scène date en effet du 7 février 2021, lorsqu’un Français de 26 ans avait été pris en chasse sur l’autoroute A9 par la police. Il était sous le coup d’un mandat d’arrêt et d’amener après de multiples infractions concernant la sécurité routière, la loi fédérale sur les stupéfiants et celle sur les armes. Il avait été arrêté à hauteur de Sion, alors que la course poursuite s’était terminée dans l’accident visible sur la vidéo. Le jeune homme avait été brièvement hospitalisé.