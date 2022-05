Conditions de travail : Rester à la maison ou démissionner, les patrons face au «Flexit»

Des employés, mais aussi des cadres de grandes multinationales, claquent la porte, car leur patron n’est pas assez flexible. Un sondage montre qu’en Suisse aussi les employés ne sont pas satisfaits.

Le néologisme «Flexit», contraction de flexibilité et d’exit, inspiré du Brexit, fait de plus en plus parler de lui dans le monde de l’entreprise. Dans sa lettre d’information, le site «PME» rapporte cette semaine l’histoire d’un cadre supérieur d’Apple, médiatisée ces derniers temps, car le mot envoyé à ses collègues pour son départ a été rendu public. Le responsable a démissionné car son employeur exigeait qu’il retourne au bureau, après les restrictions imposées par la pandémie de Covid.