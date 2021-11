santé mentale – Rester assis est mauvais pour le moral

Le confinement et le télétravail ont eu un impact sur nos activités physiques. Des chercheurs de l' université d’Iowa ont réalisé une étude pour déterminer comment l’inactivité a affecté la façon dont les gens pensent, ressentent et voient le monde. Près de 3 ’ 000 personnes , aux États-Unis , ont participé à l’étude.

Baisse de 32% des activités physiques

Pour la première partie de l’étude, les p articipants devaient inscrire le temps passé assis, devant des écrans et celui consacré aux activités physiques. Ils devaient comparer ces comportements à la période pré-pandémie. À l'aide de questionnaires, ils ont également indiqué les changements concernant leur bien-être mental, notamment liés à l’anxiété, au stress et à la solitude.

En général, le moral des participants était en berne: ils étaient plus déprimés et anxieux. Chez les personnes qui avaient l’habitude de bouger, une baisse de 32% de s pratique s s portives a été observée, durant cette période. «Nous savons que lorsque l'activité physique et le temps d'écran changent, cela impacte la santé mentale en général», explique Jacob Meyer, professeur assistant de kinésiologie à l'université de l'Iowa et auteur principal de l'article.

Ensuit e , le s chercheurs ont réalisé un deuxième sondage avec les mêmes personnes. Les participants qui ont continué à être le plus souvent assis n’ont pas vu leur santé mentale s’améliorer , contrairement aux personnes plus actives. Les symptômes dépressifs ont persisté plus longtemps.

Marcher pour se sentir mieux