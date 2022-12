Zurich : Restes de cervidé découverts dans une poubelle à Uster

Des photos circulent sur Facebook et intriguent. Elles montrent des morceaux de squelette d’animal dans une poubelle.

Un sexagénaire a fait une découverte macabre dernièrement à la lisière de la forêt d’Oberusterm près de Wermatswil (ZH). Cet homme que «20 Minuten» a rencontré promenait ses chiens et a retrouvé des morceaux de chevreuil pense-t-il. «Il y avait encore du sang frais sur les os!» lance le promeneur de 68 ans. Une semaine plus tard, en repassant au même endroit, il dit avoir constaté que la carcasse n’avait toujours pas été retirée de la poubelle. Il s’est donc adressé au garde-chasse, qui a récupéré les bouts d’os de l’animal et les a éliminés.