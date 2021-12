Croatie : Restes de victimes de la guerre d’indépendance retrouvés 30 ans plus tard

En Croatie, la guerre d’indépendance avait fait près de 20’000 morts dans la première moitié des années 1990. Onze dépouilles viennent d’être retrouvées à Vukovar.

Petite ville sur Danube, Vukovar est souvent appelée la «Stalingrad» croate. Durant un siège de 87 jours, la ville avait été pratiquement rasée dans les bombardements de l’armée yougoslave (JNA) et des forces serbes. Plus de 1600 personnes y ont été tuées et plus de 500 personnes disparues pendant le conflit (1991-1995), dans la région de Vukovar, sont toujours recherchées.