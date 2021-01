Une promenade à cheval, jeudi dernier près d’Amriswil (TG), s’est mal terminée. Une cavalière sortait sa monture à la longe lorsque l’animal a été surpris par un craquement de branche et s’est enfui. Dans la panique qui a suivi, l’équidé, qui cherchait à retourner à l’écurie, a été heurté par une composition du train Thurbo. La bête a été réduite en charpie.

La police s’est rendue sur place pour la procédure et a avisé la compagnie de chemins de fer de l’accident, demandant à ce que les restes du cheval soient évacués. Que s’est-il passé après? Mystère. Toujours est-il que la carcasse n’a pas été totalement prise en charge et que des rapaces ont fait bombance. Et comme de la viande se trouvait aussi sur les voies, les trains ont heurté plusieurs volatiles, rapporte le «St-Galler Tagblatt.»