La nouvelle souche super-contagieuse de coronavirus vient du Royaume-Uni et menace de se répandre largement dans toute l’Europe. Depuis quelques jours, les projecteurs sont donc braqués sur la station valaisanne de Verbier, qui accueille traditionnellement beaucoup de touristes britanniques durant les Fêtes.

Report dans les chalets

Avec la fermeture des établissements publics à la fin de la semaine dans tout le canton, la tentation est forte de se retrouver entre amis et en famille dans l’intimité d’un chalet. C’est précisément ce que veulent éviter les propriétaires immobiliers de Verbier à l’approche du Nouvel An, à l’heure où tous les regards sont braqués sur eux. Leur association a donc lancé un appel solennel: «On sait que c’est probablement une des sources principales de la propagation du virus, disent-ils ce jeudi dans un communiqué de presse. A nous tous donc de rester disciplinés pour éviter une recrudescence de la pandémie avec les conséquences qui ne manqueront pas d’en découler.»