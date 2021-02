Déroulez votre tapis et préparez-vous à transpirer à la maison face à votre écran. Les salles de sport étant actuellement fermées à cause de la crise sanitaire, «20 minutes» vous propose de suivre des coachings en ligne d’une durée de 30 à 45 minutes. La participation est gratuite. Yoga ou fitness, il y en aura pour tous les goûts. Dès vendredi 5 février, les séances seront diffusées chaque jour en direct sur la rubrique Body & Soul de 20minutes.ch et seront disponibles en replay. Les exercices conviendront aussi bien aux débutants qu’aux sportifs expérimentés.