En télétravail, au chômage ou en confinement chez soi, le risque est grand de voir les dépendances s’aggraver, s’alarme Addiction Suisse. En cause: «le quotidien moins structuré et le contrôle social réduit», dit le groupe de prévention dans son Panorama suisse des addictions 2021, dévoilé ce mercredi.

Les conséquences de la crise économique et morale que traversent les citoyens est inquiétante. Principale substance passée sous la loupe: l’alcool. Addiction Suisse rappelle quelques chiffres: «chaque année, il fait près de 1550 victimes, et est responsable de 20% des décès chez les 15-24 ans».

Ancré dans notre culture

Hors pandémie, le rapport d’Addiction Suisse donne aussi quelques signaux positifs. Chez la population de 15 ans et plus, 10,9 % des personnes boivent de l’alcool tous les jours (chiffres de 2017). Ce taux a diminué de moitié depuis 1992 (20,4%). «En ce qui concerne la consommation d’alcool chronique à risque, l’évolution est aussi encourageante», note Addiction Suisse.

L’OMS et Addiction Suisse donnent la même mise en garde: l’alcool comme échappatoire au stress et aux états dépressifs induits par la pandémie n’est pas une solution. Et si l’on se dit: «Non, ne nous retirez pas l’alcool, c’est tout ce qui nous reste», il se pourrait que l’on fasse alors déjà partie des personnes avec un risque potentiel de développer une addiction à plus long terme.