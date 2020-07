Porrentruy (JU)

Restreindre l’accès aux résidents suisses: une mesure illégale?

Mercredi, la Ville de Porrentruy annonçait de nouvelles mesures sanitaires pour sa piscine municipale. Les personnes n’habitant pas en Suisse ne pourraient plus fréquenter les lieux. L’initiative serait toutefois illégale.

Après la décision de la Municipalité de n’autoriser que les personnes résidant en Suisse et les t ouristes étrangers à accéder à la piscine de Porrentruy, les commentaires fusent sur les réseaux sociaux. Comme le relate le «Quotidien Jurassien», o n reproche à la Municipalité de mettre tous les Français dans le même sac et de trouver des excuses en invoquant le Covid pour justifier une politique anti-frontaliers. Sans oublier que c ertains regrettent la mauvaise image qu’implique cette d écision.