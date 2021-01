Belgique : Restreindre le tourisme par solidarité avec les secteurs à l’arrêt

Partiellement confinée depuis presque trois mois, la Belgique souhaite interdire «la mobilité non essentielle» à travers l’Union européenne au moins jusqu’à la fin des vacances de février..

«Situation totalement exceptionnelle»

Par rapport à certains voisins plus touchés (Allemagne et Pays-Bas notamment), le royaume de 11,5 millions d’habitants juge avoir mieux contenu la deuxième vague (environ 2000 contaminations par jour actuellement). Mais le variant britannique du virus a déjà provoqué des dizaines de contamination en maisons de retraite et contraint à fermer plusieurs écoles. «Il faut bien comprendre qu’on est dans une situation totalement exceptionnelle», a martelé Sophie Wilmès, dont le pays a enregistré plus de 20 000 décès dus au Covid-19.