Bruxelles : Restrictions Covid: l’UE va essayer de parler d’une seule voix

L’Allemagne, qui préside actuellement les 27, souhaite harmoniser les quarantaines ou encore l’obligation ou non de présenter un test Covid afin de proposer aux voyageurs une carte sanitaire commune.

«Une réponse cohérente est cruciale pour éviter une approche morcelée, comme on l’a vu plus tôt dans l’année, et préserver l’intégrité de l’espace Schengen», souligne la présidence allemande dans sa proposition.