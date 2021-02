Pandémie : Restrictions de circulation: la Belgique et l’Allemagne sous pression

Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne. L’exécutif européen rappelle «la nécessité que les restrictions de mouvement soient non discriminatoires et proportionnées».

L’exécutif européen a annoncé mardi avoir sommé six Etats membres de s’expliquer sur des restrictions de circulation liées au Covid-19 qu’elle juge disproportionnées. La Commission européenne a expliqué avoir envoyé lundi des courriers à six pays – Allemagne, Belgique, Danemark, Finlande, Suède et Hongrie – appliquant des restrictions plus dures que celles recommandées par l’UE, dont des interdictions d’entrer sur leur territoire.