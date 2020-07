Coronavirus

La Suisse assouplit ses restrictions d’entrée pour une vingtaine de pays

Les voyageurs de plusieurs pays, dont le Canada et l’Australie, pourront entrer sur le territoire helvétique aux mêmes conditions qu’avant la pandémie dès le 20 juillet, a annoncé ce jeudi le Département fédéral de justice et police.

La Suisse assouplira dès le 20 juillet les restrictions d’entrées pour une vingtaine de pays supplémentaires, dont le Canada et l’Australie. Les voyageurs en provenance de ces États pourront de nouveau entrer en Suisse aux mêmes conditions qu’avant la crise du coronavirus. Berne a revu sa liste des pays à risque.

«La Suisse reste prudente et assouplit ses restrictions avec retenue», écrit jeudi soir le Département fédéral de justice et police sur Twitter. La Serbie, le Kosovo et le Monténégro figurent ainsi toujours sur la liste des pays à risque du Secrétariat d’État aux migrations (SEM).