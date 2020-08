Suisse

Restrictions d’entrée pour les Etats hors Schengen

Berne a édicté des restrictions d’entrée en Suisse dès dimanche pour 160 pays. Tous figurent sur la liste des pays à risque en raison du coronavirus

Les ressortissants des pays hors de l’espace Schengen ne sont en principe plus autorisés à entrer en Suisse, à l’exception de ceux provenant de vingt pays. L’interdiction édictée par le Département fédéral de justice et police (DFJP) vaut pour 160 pays dès dimanche.

Voyages à risque

Depuis samedi dernier 46 pays et régions se trouvent sur la liste à risque. La Suisse a ajouté l’Espagne, à l’exception des Baléares et des Canaries, les Bahamas, la Guinée équatoriale, la Roumanie, Sao Tomé-et-Principe, Singapour et Sint Maarten. Elle a retiré l’Azerbaïdjan, les Emirats arabes unis et la Russie.