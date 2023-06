CFF Lausanne – Fribourg: trajets plus longs à cause de travaux

Ligne Lausanne – Fribourg : Restrictions et trajets plus longs à cause de travaux d’août à décembre

Le trajet sera un peu plus long entre Lausanne et Fribourg. 20min/Vanessa Lam

Vous trouvez que le trajet entre Lausanne et Fribourg est trop long? Attendez de voir: du 14 août au 9 décembre, ce sera encore un poil plus long. Les CFF ont annoncé lundi qu’ils allaient procéder «au remplacement intégral de la voie sur une longueur de sept kilomètres entre Puidoux et Palézieux. Durant ce chantier, une seule voie sera disponible pour le trafic ferroviaire».

Conséquence: des suppressions de trains et des rallongements de la durée de certains trajets. Pour un Lausanne – Fribourg, aujourd’hui, on a deux trains par heure, le direct dure 43 minutes, celui qui fait halte à Palézieux et Romont dure 49 minutes. Pendant les quatre mois du chantier, le temps de trajet passera à 50 minutes pour le premier et 54 pour le second. Et il faudra prêter attention à l’horaire en ligne, car ceux-ci seront modifiés et ce dès Genève. La ligne Genève – Brigue sera aussi impactée.

Des bus de remplacement

Dans la région de Palézieux et Puidoux, les restrictions seront sans doute encore un peu plus gênantes. «Les trains de la ligne 5 du RER Vaud sont remplacés par des bus entre Puidoux et Palézieux. Les trains de la ligne 9 du RER Vaud sont supprimés entre Lausanne et Palézieux et des bus de remplacement directs circulent aux heures de pointe entre Moudon et Epalinges Croisettes (correspondance avec le métro m2 pour Lausanne)», détaillent les CFF.

«Durant quatre mois, 11’000 traverses, 12’000 tonnes de ballast et près de 14 kilomètres de rail seront acheminés par trains de travaux sur le lieu du chantier. Certains travaux auront lieu durant la nuit. Les CFF réduisent autant que possible les nuisances sonores et remercient les riverains pour leur compréhension», ajoute la compagnie ferroviaire.

