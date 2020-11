Coronavirus : Restrictions reconduites jusqu’au 13 décembre en Valais

Le canton du Valais a décidé de prolonger la fermeture des établissements de restauration, des lieux de divertissement et de loisirs jusqu’au 13 décembre.

Toujours sous pression malgré la baisse des nouveaux cas de Covid-19, le Valais maintient ses restrictions sanitaires jusqu’au 13 décembre. Le canton assouplit toutefois les règles concernant les services religieux, les visites en EMS et hôpitaux et les activités sportives des enfants.

La fermeture des établissements de restauration, des lieux de divertissement et de loisirs prévue initialement jusqu’au 30 novembre est prolongée au 13 décembre. Les rassemblements, manifestations et activités de plus de dix personnes dans l’espace privé et public demeureront aussi interdits jusqu’à cette date.