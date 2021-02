C’est la troisième fois que les Neuchâtelois descendent dans la rue pour manifester contre les décisions prises par les autorités durant la pandémie. Le premier rassemblement avait pour but de soutenir les restaurateurs. Il avait eu lieu le 9 janvier et avait attiré environ 500 personnes. Le 13 février, une deuxième manifestation avait été mise en place afin de demander la réouverture des lieux publics le 1er mars ou dès le 15 mars. Samedi après midi, les Neuchâtelois ont remis le couvert et ont exigé la réouverture des restaurants et des aides financières pour les secteurs en difficulté, le tout dans une ambiance plutôt festive, relate Arcinfo.