Covic-19 : Restrictions sanitaires régionales possibles pour l’hiver

Pour remédier à la faible couverture vaccinale dans certains cantons où les infections par le Covid-19 sont à la hausse, la Suisse orientale envisage des mesures plus restrictives.

La pandémie s'accélère à nouveau, et de façon très variable selon les cantons, rapporte la «NZZ am Sonntag». Le Tessin affiche le taux le plus bas – 77 nouvelles infections pour 100'000 habitants au cours des deux dernières semaines. Et, il a aussi le taux de vaccination le plus élevé: 67,2% de la population entièrement vaccinée. En queue de peloton, Appenzell Rhodes-Intérieures, le plus touché: 749 nouveaux cas pour 100'000 habitants. Et c’est d’ailleurs en Suisse orientale et centrale que la pandémie regagne le plus de terrain, tout en affichant le taux de vaccination le plus faible.