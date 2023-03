Suisse: Restructuration et licenciements chez Comparis

La direction du groupe Comparis (Decisis Holding AG) a annoncé jeudi soir avoir engagé une procédure de licenciement collectif. Si le nombre de postes concernés n’est pas encore arrêté, il représentera au minimum 10% de l’effectif, qui compte actuellement environ 175 collaborateurs. Ceux-ci ont été avertis de la situation et une période de consultation va s’ouvrir. Il s’agira d’élaborer des pistes pour réduire l’impact de cette décision, et les employés pourront faire des propositions en ce sens.

Le comparateur en ligne comparis.ch fait face à une baisse de rentabilité qui l’a mis dans les chiffres rouges depuis l’an passé déjà. Et le risque d’enregistrer de nouvelles pertes en 2023 se profile. Toutefois, le véritable déclencheur de la restructuration envisagée est le conflit qui l’oppose à l’Autorité de surveillance des marchés financiers (FINMA). Depuis trois ans et demi, celle-ci s’attache à contraindre la société à s’enregistrer comme courtier en assurances, en raison des forfaits qu’elle touche lorsque des internautes prennent contact avec une assurance après avoir transité par le comparateur en ligne pour s’informer sur les primes. Or, Comparis estime ne pas entrer dans la catégorie des courtiers, selon la définition qui en est faite dans les textes de loi.

Sauf que la donne pourrait changer, à la faveur d’une révision de l’ordonnance fédérale où la formulation pourrait, cette fois, inclure les activités du comparateur en ligne. Face à cette menace, et aux conséquences financières rétroactives que cela pourrait induire, il y a lieu de «constituer le plus rapidement possible des provisions de plusieurs millions de francs», confirme Richard Eisler, fondateur et président du conseil d’administration de Comparis, dans un communiqué diffusé jeudi. Une précaution qui doit permettre de garantir la stabilité financière du groupe.