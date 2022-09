Impôt anticipé: résultats des votations du 25 septembre incertains

Il va falloir encore patienter avant de connaître le sort de la réforme de l’impôt anticipé proposée par le Conseil fédéral et combattue par voie de référendum par la gauche. Les premières projections de l’institut gfs.bern ne se risquent pas à donner une tendance à la mi-journée tant le résultat s’annonce serré. L’initiative contre l’élevage intensif serait refusée alors que la réforme de l’AVS et son financement par une hausse de la TVA seraient acceptés.

Pour rappel, le Conseil fédéral proposait de supprimer en partie l’impôt anticipé. Le texte veut exonérer les entreprises, et les investisseurs étrangers de cet impôt en ce qui concerne les obligations. Selon Berne, la réforme devrait entraîner à court terme une baisse unique des recettes de 1 milliard de francs. Des diminutions récurrentes des recettes d’environ 200 millions de francs par an sont ensuite attendues.

Le grand argentier Ueli Maurer, soutenu par la droite et les milieux économiques, avait argumenté qu’il s’agit d’une «réformette» , puisqu’elle ne concerne que 5% de l’impôt anticipé, et que l’impôt sur les dividendes, qui constitue une grande partie des rentrées fiscales, sera maintenu. La réforme doit inciter les grandes entreprises suisses à emprunter de nouveau davantage de fonds en Suisse.

Les partis de gauche et les syndicats avaient lancé le référendum pour faire voter le peuple. Ils estimaient que cette réforme ne profiterait qu’aux riches et aux investisseurs, que la Confédération allait ainsi perdre de grosses recettes fiscales et que la population, qui elle n’est pas concernée par les suppressions de l’impôt anticipé, en subira le prix.