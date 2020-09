Avancée au Japon : Résultats cliniques positifs pour un médicament de la firme Fujifilm

Un médicament utilisé pour les cas de grippe sévère a permis à des patients souffrant du Covid-19 de se rétablir plus vite qu’espéré. En parallèle, le pays est sur le point d’assouplir les entrées sur son territoire.

Sur 156 patients inclus dans un essai clinique de phase III menée au Japon, la durée médiane de convalescence a été de 11,9 jours pour ceux traités avec Avigan et de 14,7 jours pour ceux du groupe placebo, a détaillé le groupe, dans un communiqué.

La fin de convalescence dans l'essai était définie comme le moment où le coronavirus n'était plus détecté via des tests PCR, assorti d'une baisse des symptômes (niveaux de température, de saturation en oxygène, imagerie pulmonaire). L'essai clinique s'est concentré sur des patients atteints de pneumonies non sévères liées à la maladie Covid-19.