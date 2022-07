Réseaux sociaux : Résultats décevants pour Twitter, qui invoque l’impact de l’affaire Musk

«Vents contraires»

Snap aussi

Dans un contexte de durcissement des conditions de crédit et de ralentissement économique, les sociétés dont le modèle est entièrement basé sur la publicité souffrent d’une diminution des budgets des annonceurs. Jeudi, Snap avait ainsi ouvert le bal des réseaux sociaux et affiché une perte plus importante que prévu et un chiffre d’affaires inférieur aux attentes, ce qui lui valait de perdre plus de 30%, vendredi, dans les échanges préalables à l’ouverture de la Bourse.