Genève : Résultats en très nette hausse pour Richemont

Le groupe de luxe genevois a annoncé, vendredi, un bénéfice net de 1,25 milliard de francs, en forte progression même par rapport à 2019, soit avant la pandémie.

Richemont a annoncé, vendredi, avoir enregistré un chiffre d'affaires de 8,9 milliards d'euros (9,4 milliards de francs) entre avril et septembre 2021, une période qui correspond à son premier semestre décalé, en hausse de 63% sur un an. Comparé à la même période de 2019. c'est-à-dire avant la pandémie de Covid, la progression est de 20%, ce qui confirme la santé retrouvée du secteur du luxe . Le bénéfice net pour le premier semestre 2021 a atteint 1,25 milliard d'euros (1,32 milliard de francs), en hausse remarquable de 686% sur un an et en progression de 44% par rapport à 2019.

Nettes progressions

Le groupe de luxe basé à Bellevue (GE) se réjouit de «fortes hausses à deux chiffres» dans l’ensemble de ses activités et canaux de distribution, avec même une croissance à trois chiffres dans les Amériques, atteignant des niveaux de ventes proches de ceux de l’Europe. Le chiffre d’affaires d’avant la pandémie a été dépassé dans la plupart des secteurs d’activité, canaux de distributions et zones géographiques, a encore relevé Richemont, qui souligne notamment le «fort redressement» de ses marques horlogères.

«Optimisme prudent»

Côté prévisions, Joahnn Rupert rappelle que «la pandémie de Covid-19 n’est pas encore derrière nous. Pour le second semestre, la volatilité devrait persister, notamment en termes d’inflation et de tensions géopolitiques.» Il prévient que «la comparaison avec le second semestre de l’année dernière sera également moins favorable», mais envisage les six prochains mois «avec vigilance et un optimisme prudent».