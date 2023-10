Les deux rivaux Alphabet (maison mère de Google) et Microsoft ont publié mardi des résultats nettement supérieurs aux attentes pour le troisième trimestre.

Résultats trimestriels : Alphabet et Microsoft dépassent les attentes au 3e trimestre

Microsoft affiche un bénéfice net de 22,3 milliards de dollars pour son premier trimestre comptable (de juillet à septembre), en hausse de 27% sur un an. AFP

Alphabet et Microsoft ont réalisé des résultats nettement supérieurs aux attentes pour la période de juillet à septembre 2023, portés par le rebond de la publicité pour Google après une année 2022 difficile et l’accélération de la croissance du cloud (informatique à distance) pour Microsoft.

Alphabet a réalisé 19,7 milliards de dollars (17,6 milliards de francs) de bénéfice net au troisième trimestre, soit un bond de 42% en un an pour les profits de la maison mère de Google, et plus d’un milliard au-dessus des prévisions des analystes. Le groupe californien enregistre un chiffre d’affaires en hausse de 11% sur un an, à 76,7 milliards de dollars, d’après son communiqué de résultats publié mardi.

Microsoft n’est pas en reste avec un bénéfice net de 22,3 milliards de dollars pour son premier trimestre comptable (de juillet à septembre), en hausse de 27% sur un an. Rapporté par action, donnée privilégiée par le marché, il ressort à 2.99 dollars, soit bien au-dessus des 2,65 attendus par les analystes. Sa plateforme Azure et ses autres services de cloud ont progressé de 29% par rapport à l’année dernière.

IA générative

L’activité de cloud de Google a elle déçu avec 8,4 milliards de dollars de recettes au troisième trimestre (+22% sur un an), dont elle a pourtant dégagé un bénéfice opérationnel de 266 millions de dollars, au lieu d’une perte de 440 milliards à la même période l’année dernière. «Google est confronté à une forte concurrence dans le cloud», a commenté Max Willens, analyste d’Insider Intelligence.

Le service de stockage et de traitement des données du géant d’internet plaît selon lui aux start-up spécialisées dans l’IA, «mais pas encore suffisamment pour satisfaire les investisseurs». Le titre d’Alphabet perdait près de 5% à Wall Street lors des échanges électroniques après la clôture de la Bourse de New York.

Les performances des activités de cloud des géants du secteur (Amazon et Microsoft en tête, suivis par Google) sont scrutées par le marché, qui y voit un signe de l’appétit des organisations pour la dernière vague d’intelligence artificielle (IA). Pour Dan Ives, l’IA générative, qui permet de produire textes, images, code informatique et sons sur simple requête en langage courant, constitue la «plus grande révolution technologique des 30 dernières années».

«Les cas d’usage s’accélèrent», estime l’expert de Wedbush. «L’impact de ce cycle de l’IA sur l’Internet grand public sera massif et commencera par les branches de cloud, AWS d’Amazon et GCP d’Alphabet». Les deux plateformes concurrentes «acquièrent des puces adaptées, créent des offres de services compatibles avec l’IA et vendent ces services à leurs bases installées respectives», détaille-t-il.

Procès historique

Après une année 2022 difficile, et après avoir remercié des milliers de personnes cet hiver, les géants de la tech ont largement rebondi cette année, malgré un contexte économique toujours difficile, entre inflation et forts taux d’intérêt. Ils surfent notamment sur l’IA générative, qui suscite beaucoup d’enthousiasme depuis que la start-up californienne OpenAI a mis en ligne son interface ChatGPT il y a près d’un an.

Google et Microsoft (investisseur d’OpenAI) mènent la course avec l’intégration rapide de nombreux nouveaux outils à leurs moteurs de recherche et services en ligne respectifs. Les deux firmes se font aussi face à Washington dans le cadre du procès historique des États-Unis contre Google depuis mi-septembre.

D’après le gouvernement américain, Google a bâti son empire grâce à des contrats illégaux avec des entreprises telles que Samsung et Apple pour que son moteur de recherche en ligne soit installé par défaut sur leurs smartphones et services.