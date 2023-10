Résultats trimestriels: Amazon livre plus vite et impressionne au troisième trimestre

Amazon a ravi Wall Street jeudi avec 9,9 milliards de dollars (8,9 milliards de francs) de bénéfice net au troisième trimestre, soit trois fois plus que lors de l’été 2022 et 3 milliards de plus qu’attendu par le marché, grâce à un fort rebond des ventes sur sa plateforme.

Andy Jassy, le patron d’Amazon, s’est félicité de ces performances et les a attribuées à une réorganisation logistique aux États-Unis. «Les avantages du passage d’un réseau national unique de traitement des commandes aux États-Unis à huit régions distinctes dépassent nos espérances et, ce qui est peut-être le plus important, nous permettent d’atteindre les vitesses de livraison les plus rapides pour les clients Prime en 29 ans d’histoire», a-t-il déclaré, cité dans le communiqué.