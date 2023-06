Votations du 18 juin: résultats des principaux votes cantonaux

Outre les objets fédéraux, de nombreuses votations cantonales et communales ont eu lieu ce dimanche.

Genève: congé parental, emplois, imposition

Berne: congé parental refusé

A Bienne, le peuple a accepté à 52% de rendre la publicité obligatoirement et systématiquement bilingue.

Vaud: deuxième loi climat

Le canton votait une seconde fois sur le climat. Il a accepté à 64% de placer la lutte pour la biodiversité et le climat dans la Constitution et les principes directeurs de l’Etat. La neutralité carbone dès 2050 a également été fixée, et plusieurs institutions cantonales devront y mettre du leur, notamment la BCV, l’ECA, Romande Energie ou encore les Retraites populaires. Le désinvestissement des énergies fossiles est donc embrayé.