Santé publique : Résurgence du virus en Europe: l’exception italienne

Fortement touchée par la pandémie lors de la première vague, l’Italie, contrairement au reste de l’Europe, n’enregistre pas une hausse des contaminations. Explications.

«Confinement très sévère»

«L’épidémie a frappé plus tôt l’Italie, qui a été très sensibilisée à ce problème et a mis en place immédiatement un plan de confinement très sévère. L’Italie a été le premier pays européen à mettre en oeuvre une fermeture totale qui a duré plusieurs semaines (...) et nous en bénéficions encore», souligne-t-il, tout en mettant en avant «la réouverture très progressive et très lente du pays, qui n’est même pas encore finie!»