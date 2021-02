Seul tronçon du Léman Express entre le Bachet-de-Pesay et Annemasse (Haute-Savoie/F) qui ne soit pas totalement couvert, le pont de la Seymaz est l’objet d’un projet d’insonorisation, dont la réalisation était prévue d’ici 2022. Selon le Canton, cela pourrait être un an plus tard, en raison d’une opposition déposée par l’Exécutif de Chêne-Bougeries et plusieurs riverains. Ceux-ci estiment que les mesures envisagées ne sont pas assez efficaces, révèle la «Tribune de Genève». Il y a plus d’un an, la mairie et quelques 1300 signataires d’une pétition avaient demandé des travaux rapides pour réduire les nuisances sonores, jugées très importantes pour le voisinage du pont.