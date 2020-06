Football

Retardé après avoir été «enlevé par des Aliens»

Le milieu de terrain du Club Deportes Iquique (Chili) Gustavo Lorenzetti a raconté l’histoire de l’un de ses anciens coéquipiers durant la saison 2011-2012. Avec sérieux.

PHOTOSPORT via AFP

L’histoire se passe durant la saison 2011-2012. Un jour, le demi argentin Guillermo Marino (aujourd’hui âgé de 39 ans et à la retraite) arrive en retard à l’entraînement de l’Universidad de Chile et se justifie en assurant avoir croisé des A liens sur la route.

« Il a commencé à expliquer qu'il s'était soudainement perdu et qu'il avait été enlevé par des extraterrestres. Il a dit qu'on lui avait pris son âme, qu'elle avait été analysée et qu'ils s'étaient occupés de lui pendant tout le voyage, a confié son ancien coéquipier Gustavo Lorenzetti. J’y ai cru. Je crois aux extraterrestres et il a donné une excellente explication. Si vous le connaissez, vous savez que c'est une personne sérieuse. Il n'est pas du genre à être en retard quelque part, il est très respectueux. »