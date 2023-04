Vos témoignages: Retarder le début des cours: bienfait médical ou caprice d’ado?

La parole aux jeunes

À noter que la grande majorité des messages nous ont été envoyés par des parents ou grands-parents, à quelques exceptions près. Marie, 21 ans, trouve que les cours commencent trop tôt, finissent trop tard, alors qu’on pourrait facilement couper sur la pause de midi, trop longue. «Le collège, soit tu es suffisamment fort, soit tu es dehors», dit Sandra, 15 ans. Toutes deux trouvent que la pression est forte sur les jeunes et le soutien manquant. Mais ils ne sont pas tous d’accord. Alex, 29 ans, du canton de Fribourg, trouve que «le monde du travail a besoin de personnes responsables et non assistées».