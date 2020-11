Santé : Retarder le traitement d’un cancer accroît le risque de mortalité

Une étude britannique révèle l’impact dévastateur que pourrait avoir le Covid-19 pour les autres maladies, dont le cancer.

Hors pandémie, «les retards de traitement sont l’exception mais peuvent malgré tout toucher 10% à 15% des patients», a expliqué à l’AFP l’oncologue Ajay Aggarwal, l’un des auteurs de l’étude. Il conclut que même un mois de délai peut entraîner 6% à 13% de risque en plus de mourir pour le patient. Et plus le retard est long, plus ce risque augmente.