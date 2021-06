Produits en retard en Suisse à cause d'un port chinois engorgé

Port engorgé en Chine : Retards dans l’approvisionnement de nombreux produits

Vêtements, vélos de montagne, meubles de jardin… De nombreux articles subissent actuellement des retards de livraison en Suisse, qui pourraient durer jusqu’à fin 2021.

Veloplus manque également de certains accessoires de vélo tels que certains pneus, selles et composants de transmission ainsi que des freins de la marque Shimano.

Veloplus rapporte des retards dans les vélos de montagne, les vélos de tous les jours et ceux de tourisme.

Dans le port chinois de Yantian, 160’000 conteneurs d’expédition sont toujours bloqués. Bien que le port de marchandises ait rouvert jeudi après la fermeture partielle due à des cas de Covid, les conséquences risquent de se faire sentir sur la durée. Les experts s’attendent à ce que les perturbations durent jusqu’à la fin de l’année. Car cet embouteillage géant a un impact plus important sur le commerce mondial que le blocage du canal de Suez à la fin du mois de mai. En effet, les routes commerciales chinoises en provenance et à destination de l’Asie, de l’Europe et des États-Unis sont désormais toutes touchées en même temps.