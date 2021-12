CFF : Les trains circulent à nouveau entre Genève et Lausanne

Un accident de personne ayant eu lieu entre Coppet et Gland (VD) a provoqué des suppressions de trains entre Genève et Lausanne durant une heure, jeudi.

Le trafic ferroviaire a subi des perturbations ce jeudi entre Genève et Lausanne. Le trafic a été interrompu durant environ une heure, et les trains circulent à nouveau, annoncent les CFF. Un accident de personne ayant eu lieu entre Coppet et Gland (VD), en est la cause.