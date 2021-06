Canton de Zurich - Retenu et tabassé sur une chaise, pistolet sur la tempe

Une scène digne d’un film de mafieux s’est déroulée en avril 2017, dans un quartier résidentiel de Winterthour (ZH). Après avoir été giflé puis frappé, B. a été attiré sous un faux prétexte dans un appartement par deux individus. Là-bas, il a été «accueilli» par un groupe d’hommes. Deux d’entre eux ont affirmé appartenir à la mafia albanaise. Leur but: lui faire avouer un vol de cocaïne, rapporte vendredi le «Tages-Anzeiger».

B. a été installé sur une chaise puis tabassé afin qu’il crache le morceau. Or comme il est resté muet, un des «mafieux albanais» a dégainé un revolver chargé et l’a pointé sur sa tempe. L’homme a ensuite menacé de le tuer tout comme sa famille s’il n’avouait pas les faits. Pour finir, B. a avoué le vol de coke et a promis de remettre 40’000 francs en guise de dédommagement à ses agresseurs.