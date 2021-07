Cyclisme - Reto Hollenstein, le géant suisse qui voulait voir Paris envers et contre tout

Le Suisse était venu sur le Tour de France pour jouer les gardes du corps. Une chute lors de la première étape a transformé sa course en enfer, qu’il a vaincu en compagnie de Chris Froome, l’un de ses leaders chez Israel Start Up Nation.

Le Suisse sera sur le «chrono», samedi après-midi, malgré tout. AFP

Il y a des victoires sans lumière qui valent autant qu’un maillot jaune. À quoi va penser Reto Hollenstein dimanche, lorsqu’il franchira la ligne d’arrivée du Tour de France, à Paris, sur les Champs- É lysées? Laissera-t-il couler discrètement une larme d errière ses lunettes? Peut-être. Ce qui est sûr, c’est qu’ il va chercher très vite à évacuer les trois semaines d’enfer qu ’il vient de passer. Reto Hollenstein, c’est le géant du peloton. Un mètre 97 pour 80 kilos. Une force de la nature au service de l’équipe Israël Start Up Nation, la formation du milliardaire israélo-canadien Sylvan Adams.

Le Thurgovien est un « vieux » du peloton. Le Tour 2021 est son cinquième, le neuvième grand tour de sa carrière qui l’a aussi vu porter les couleurs d e IAM et Katusha. Sa fonction? « Garde du corps » . « Reto devait protéger nos leaders » explique Lionel Marie, directeur sportif français d’Israel Start Up Nation. Le discours est à l’imparfait. Car les plans se sont effondrés presque aussi vite que la course a démarré. « C’était à la première étape, se souvient Reto Hollenstein d’une voix caverneuse. En quelques secondes, tout s’est effondré. »

Des semaines de préparation, un compromis qui lui a fait renoncer au Tour de Suisse pour prendre le départ à Brest , se sont évaporés à dix kilomètres de l’arrivée. « Je suis tombé violemment dans la chute qui a mis le tiers du peloton à terre. J’étais touché aux côtes et à la colonne vertébrale. Mon corps était couvert d’hématomes, en particulier les genoux et les coudes » . À ses côtés sur le bitume, un de ses patrons, Chris Froome, quadruple vainqueur du Tour.

«Une lutte pour ma survie»

Le numéro 35 prend le temps des mots. L’épreuve qu’il traverse fait hurler chaque silence. « Les jours qui ont suivi ont été difficiles, mais je me suis accroché. » À quel point? « Cette course est une lutte pour ma survie. » Le géant , dont le but n’est pas de prendre la lumière , est devenu invisible dans la course. Chaque soir, il faut lire le classement à l’envers pour savoir s’il a réussi à passer le prochain palier, s’il a gagné son combat avec les délais. Kiné, massage, physio, repas, sommeil quand les douleurs ne sont pas trop forte s , Reto Hollenstein se retape, un peu . Son équipe, elle, fait preuve de compréhension, voire d’admiration: « Nous avons tout de suite ôté toute pression de travail collectif à Reto. Tenir dans ces conditions était , en soi , un exploit, » commente Lionel Marie.

Alors que l’optimisme refaisait surface, il y a eu la 9e étape. Nouvelle chute massive, nouvelles blessures. « Je suis mal tombé sur un genou et je me suis déchiré longuement la capsule articulaire. Puis le genou s’est gonflé d’eau. » L’homme rumine sa frustration: « Mes capacités physiques et mentales ont été testées comme jamais. C’est comme si j’avais un trou mental dans ma tête. Sur une petite course, cela se termine très vite. Mais sur le Tour de France… La suite a été une succession d’aller s -retour s en enfer ». D’autant que le corps, stressé par l’impératif de guérison, n’accepte plus de dormir. Sur la route, il faudra toute son expérience pour avancer, quitte à prendre quelques amendes pour s’être abrité trop longtemps dans les voitures d’assistance.

Et là, tombe la question primaire. Pourquoi s’accrocher? Comment peut-on continuer dans ces con d itions? « Je ne sais pas. Parce que c’est le cyclisme. Parce que l’on a un but. Le vélo nous prépare à souffrir. On apprend à vivre avec la douleur. Si l’on tombe, on se relève et l’on repart. Aussi longtemps que le corps accepte, on continue. On ne s’incline devant la blessure qu’en dernière extrémité. En tant que pro, nous avons un petit rôle d’exemplarité. Nous n’avons pas le droit d’abandonner trop vite ». Pour réussir, Reto Hollenstein s’est nourri de petites choses, un clin d’ œ il, une tape dans le dos, un encouragement. « Le soutien du staff a été énorme. »

Chris Froome en modèle d’abnégation

Et puis , il y avait aussi l’exemple de Chris Froome. À terre comme lui dès le départ, la star de l’équipe israélienne a traversé la France avec les grup p ettos, à p ortée de regard de Reto Hollenstein. « Oui, nous avons souffert en parallèle. Nous avons la même mentalité . Pour quelqu’un comme moi, c’est impressionnant de voir des top star s comme lui dans cette situation. De réaliser qu’ils peuvent aussi avoir des problèmes. On découvre que ce sont des personnes « normales » , avec une force de caractère extraordinaire. Ces douleurs sont une leçon de vie. Il faut apprendre de cela » .

Apprendre, même si l’homme est au crépuscule de sa carrière. « J’ai encore une année de contrat, mais je ne sais pas si je reviendrai sur le Tour. Voilà pourquoi atteindre Paris est si important. » Pour l’instant , Reto Hollenstein assure avoir encore du plaisir sur le vélo, l’essentiel pour continuer d’ accepter de se torturer le corps. Mais ce Tour a quand même amené des questionnements. « Le cyclisme a tellement changé. Le rythme de ce Tour est fou. Nous avons couru comme des juniors. Plus rien n’est planifiable. De nombreux jeunes arrivent, parce que la mode est à signer les jeunes, parfois à 17 ou 18 ans. Tout est plus rapide, plus extrême. On roule de manière plus intensive. D’ailleurs, excepté Ale j andro Valverde, les anciens ont tendance à se retirer .»