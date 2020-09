Technologies : Retour à la croissance pour l’informatique en Suisse

La crise a été surmontée dans le secteur. Les technologies de l’information et de la communication ont progressé de 16,2 points par rapport au trimestre dernier, d’après une étude publiée lundi.

Le secteur des technologies de l’information et de la communication (TIC) et de l’industrie en ligne a redémarré son activité après la pandémie de coronavirus (archives).

La faîtière de l’industrie suisse des technologies de l’information et de la communication (TIC) et de l’industrie en ligne Swico a publié ses chiffres trimestriels sur la situation économique du secteur. Après la crise pandémique, les TIC ont entamé la reprise et atteignent désormais le seuil de croissance à 100 points.