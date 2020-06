Genève

Retour à la normale aux TPG dès lundi

Le réseau genevois des transports publics retrouvera sa pleine capacité le 8 juin, mis à part quelques exceptions. Les masques continueront d’être vendus à prix coûtant.

Les Transports publics genevois (tpg) retrouveront un horaire normal dès lundi. Le réseau retrouvera sa pleine capacité. Ils poursuivront la vente de masques à prix coûtant dans leurs agences afin de garantir la plus grande sécurité possible sur leurs lignes.

De plus, plusieurs lignes seront toujours tributaires de la fermeture partielle des douanes en vigueur jusqu’au 14 juin et ne circulent qu'en Suisse. Elles seront rétablies dans leur entier dès que possible.